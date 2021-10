Pacheco e os ex-presidentes

Antes de confirmar a saída do DEM e aceitar o convite de Gilberto Kassab, Pacheco pediu um panorama dos palanques

Antes de confirmar a filiação ao PSD, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), atuou como bom mineiro e se aconselhou com ex-presidentes e caciques do partido que vai abrigá-lo, para aferir o apoio à sua pré-candidatura à Presidência da República e se há potencial para ser a terceira via na campanha.

Pacheco conversou por horas, em agendas reservadas, com Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney, dos quais recebeu elogios pelo perfil moderado e conciliador. Citaram em especial o período de 7 de setembro, quando o Brasil vivia o auge da tensão na relação republicana entre as instituições com as declarações do presidente Jair Bolsonaro.

Manda a planilha

Antes de confirmar a saída do DEM e aceitar o convite de Gilberto Kassab (foto), Pacheco pediu um panorama dos palanques já combinados do partido nos estados.

Estados alvos

Pacheco gostou do que ouviu de Kassab: a legenda mira os governos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso, por ora.