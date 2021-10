Pacheco com Lula

Amigo de Josué Gomes, filho do saudoso José Alencar, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco é sonho para dobradinha com Lula

O pré-candidato a presidente Lula da Silva (foto) tem, hoje, duas opções eleitorais viáveis discutidas dentro do PT para um vice, que passam por PSB e PSD: Flávio Dino, recém-chegado ao ninho socialista, governador do Maranhão e um expoente da esquerda no Nordeste e seu forte colégio eleitoral de nove Estados. E Rodrigo Pacheco, que vai trocar o DEM pelo PSD, que agrada ao PIB do eixo São Paulo-Minas Gerais (ele é amigo de Josué Gomes, filho do saudoso José Alencar).

O projeto maior do controlador do PSD, Gilberto Kassab, e com a anuência do senador, é levar seu nome a vice na chapa de Lula. Mas caso não vingue, Pacheco será, então, candidato ao Planalto e aposta como terceira via na esperada polarização entre o petista e Jair Bolsonaro.

Radiografia

Panorama das articulações para os Governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas e Bahia indica este cenário de PSD na coalizão do candidato Lula.

Rio e Minas

No Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) já anunciou apoio ao petista Felipe Santa Cruz (presidente da OAB-RJ) para o governo. O PT trata palanque com o PSD do prefeito de BH, Alexandre Kalil, pré-candidato ao Governo de MG.

Bahia

E Na Bahia, o senador Otto Alencar (PSD) , que tentará a reeleição, está afinado com Jaques Wagner (PT), que deseja voltar ao Palácio Ondina.