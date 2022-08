O Custo Judiciário: gabinetes e seus assessores

Reclama-se muito, necessário e com razão das críticas, da posição dúbia do Presidente Bolsonaro sobre o Judiciário e a democracia. Mas a turma da toga também não se ajuda. Dia desses um cidadão de Brasília visitou a sede de um tribunal superior e ficou pasmo com o cenário.

Do estacionamento até o gabinete do magistrado, encontrou oito assessores. Um recepcionista de garagem, um guia de elevador, um vigia de guarda-volumes, motorista, dois seguranças e duas secretarias. Todos para o mesmo ministro. O Judiciário acaba de se auto-reajustar os salários em 18%!