MP Eleitoral do DF pede impugnação de Arruda e Agnelo. Parecer dá aval a Filippelli

Lista do Ministério Público tem mais de 40 nomes que serão julgados pelo pleno do TRE-DF

A lista do MP Eleitoral do Distrito Federal com candidaturas impugnadas pelo órgão, e enviada ao Tribunal Regional Eleitoral na terça-feira, já causa estragos na praça. A chiadeira é grande e advogados correm para tentar reverter os casos.

Dentre os nomes mais conhecidos, o MP Eleitoral pede a impugnação dos ex-governadores José Roberto Arruda (PL) e Agnelo Queiroz (PT), que concorrem para deputado federal.

O nome do ex-vice governador Tadeu Filippelli (MDB), que concorre como deputado distrital, também aparece na lista por não comprovar o pagamento ou parcelamento da multa eleitoral que lhe foi imposta, conforme anexa certidão expedida pela Justiça Eleitoral. Ontem às 16h48 o candidato Filippelli conseguiu um parecer de um procurador eleitoral para deferimento da candidatura.