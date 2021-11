Moro: o puxador de filiação

Em dezembro de 2020 o partido contava com 415 mil filiados. O número caiu para 412 mil, em abril deste ano, e chegou a 407 mil em setembro

Futuro partido do presidenciável Sérgio Moro, o Podemos enfrenta queda de filiados nos últimos meses. A entrada do ex-juiz da Lava Jato está confirmada para o próximo dia 10, em evento em Brasília. Em dezembro de 2020, conforme consulta da Coluna nos dados disponibilizados pelo TSE, o partido contava com 415 mil filiados. O número caiu para 412 mil, em abril deste ano, e chegou a 407 mil em setembro.

O partido pretende usar Moro de garoto-propaganda para atrair novos filiados com a mensagem: “Preencha a pré-filiação e faça parte do processo de mudança do Brasil. Juntos Podemos mudar o jeito de fazer política no país!”

Chapa opcional

Os convescotes entre gabinetes em Brasília apontam para uma possível chapa com Moro (PODEMOS) e Rodrigo Pacheco (PSD). Um deles seria vice.

Reforço?

O União Brasil (fusão do DEM com PSL), que criou o maior partido do País, ainda procura um pré-candidato pra chamar de seu. Pode, aliás, se unir a Moro ou Pacheco.