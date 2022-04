Moro custou R$ 200 mil em salário e hospedagens ao Podemos

O presidenciável Sergio Moro custou ao partido Podemos R$t 200 mil no período relâmpago em que desfilou como a estrela política da legenda. Foram mais de R$ 88 mil em salários e cerca de R$ 110 mil em viagens e hospedagens. O ex-juiz da Lava Jato abandonou a legenda e se filiou ao União Brasil.

O PT informa à Coluna que o salário mensal do ex-presidente Lula da Silva – pago pelo Fundão – é da ordem de R$ 20 mil. O partido não especifica outros gastos. O PDT posiciona que o salário do pré-candidato Ciro Gomes é de R$ 22 mil líquidos. O PL não revela o valor do salário de Valdemar Costa Neto.

Orçado em mais de R$ 1 bilhão para este ano, o Fundo Partidário, conhecido como Fundão – financiado pelos cofres públicos – banca altos salários, viagens, hospedagens, regalias e outras despesas dos pré-candidatos à Presidência da República.