Ministros sugerem mais motociatas para Bolsonaro recuperar popularidade

Derretendo nas pesquisas de intenção de votos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido aconselhado por aliados e assessores a viajar para todas as regiões do País, a partir de Janeiro, para inaugurar obras e explorar veículos de comunicação locais – principalmente rádios – para propagar as ações do Governo. Na rota da reeleição de Bolsonaro, também está sendo desenhado o novo roteiro das chamadas motociatas.

A avaliação dos assessores palacianos é de que os sete encontros sobre duas rodas realizados neste ano geraram boa repercussão pela grande adesão de apoiadores. A largada das motociatas poderá ser na capital do Nordeste, onde Lula permanece disparado à frente nas pesquisas.

Lula mantinha diariamente um programa breve de rádio, gravava cedo, e espalhava para emissoras do interior. Isso fortaleceu muito o então presidente.

Como não são registradas as pesquisas atuais, os institutos não divulgam onde são realizadas. No interior, Bolsonaro está forte ainda, e há um clima antipetista também.