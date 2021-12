Mendonça ganha culto da vitória no dia da posse

A Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira (Conamad) enviou convite para parlamentares e ministros para participação no “Culto em Ação de Graças a Deus pela posse do Excelentíssimo Doutor André Luiz de Almeida Mendonça como Ministro do Supremo Tribunal Federal”.

Será amanhã em Brasília. O convite, ao qual a Coluna teve acesso, é assinado pelos bispos Samuel Ferreira Bispo e Primaz Manoel que esperam, além dos deputados e ministros, contar com a presença do próprio Mendonça e do presidente Jair Bolsonaro.

O evento será realizado no Santuário Nacional da Assembleia. A Conamad foi uma das principais entidades que pressionaram o Senado pela sabatina e aprovação dele.

A reza será no mesmo dia da posse de Mendonça como novo ministro do STF. Não vacinado, Bolsonaro será liberado pela Corte com apresentação de resultado negativo.