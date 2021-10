Mata é do bem

Uma pesquisa da Fundação Amazônia Sustentável revela que 73,5% dos ouvidos não veem a floresta como entrave ao desenvolvimento econômico do estado

O discurso de que a conservação da floresta amazônica atrasa a economia não cola com a população do Amazonas. Uma pesquisa da Fundação Amazônia Sustentável revela que 73,5% dos ouvidos não veem a floresta como entrave ao desenvolvimento econômico do estado.

Verde vive

O estudo também apontou que 85,6% dos manauaras não acreditam que o desmatamento é necessário para o desenvolvimento econômico, e 40% afirmam que existem alternativas melhores do que desmatar.