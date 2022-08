Marçal recorre a advogada de senador contra decisão do PROS

O “coach messiânico” Pablo Marçal, que se auto intitula a opção fora da polarização entre Lula e Bolsonaro, recorreu a uma advogada ligada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para tentar salvar sua candidatura no TSE, que foi revogada pela nova direção do PROS.

Marçal tem espalhado na praça que é próximo do clã Bolsonaro, e que tinham trato de campanha. Flávio Bolsonaro está brabo com o ex-candidato a presidente do PROS e a família nega tal proximidade. Como notório, o PROS, sob comando de Eurípedes Junior (que recém-assumiu o partido) fechou com Lula da Silva (PT) e rifou Marçal. Ele pode ser candidato a deputado federal.

Em janeiro deste ano, Marçal ficou conhecido na mídia nacional como “coach” após uma tremenda trapalhada e colocar em risco a vida de 35 pessoas que o seguiram numa aventura não recomendada pelo Corpo de Bombeiros – que salvou o grupo.

Seguindo Marçal, apoiadores e simpatizantes subiram a trilha da montanha na cidade de Piquete (SP), rumo ao conhecido Pico dos Marins, num dia com previsão de chuvas e ventos fortes. O que realmente se concretizou, com área alagada e barracas destruídas. O grupo foi salvo por dezenas de bombeiros mobilizados na região.