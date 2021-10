Mais um. Omar Aziz mira impeachment de Bolsonaro

Se de fato conseguirem a reunião com Lira, os senadores entregarão apenas mais um que se somará aos 139 pedidos e impeachment

Senadores da CPI da Pandemia tentam agendar reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), para apresentar o relatório final que imputa ao presidente Bolsonaro crimes de responsabilidade previstos na Lei do Impeachment. Mas Lira, aliado do Palácio, finge que não leu o pedido assinado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI.

Linha direta

Como se sabe, cabe ao presidente da Câmara avaliar se o pedido cumpre os requisitos mínimos de autoria e materialidade para dar andamento a um processo de impeachment. Se de fato conseguirem a reunião com Lira,

que já criticou (e muito) a CPI, os senadores entregarão apenas mais um que se somará aos 139 pedidos de impeachment.

Leituras judiciais

Todos os pedidos contra Bolsonaro foram arquivados até agora. Em tempo: o STF analisa uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (APDF) para que Lira seja obrigado por força judicial a apreciar os pedidos protocolados.