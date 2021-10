Lobby legal

O plano anticorrupção lançado pelo governo previa para março o envio do projeto de lei ao Congresso. Depois, foi adiada para maio e, posteriormente, para setembro

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais lançou petição para coletar assinaturas em apoio à regulamentação do lobby. O plano anticorrupção lançado pelo governo previa para março o envio do projeto de lei ao Congresso. Depois, foi adiada para maio e, posteriormente, para setembro.

Esse 2021 completam-se 30 anos da aprovação pelo Senado do projeto de regulamentação do lobby, de autoria do senador Marco Maciel. Enviado à Câmara, nunca foi votado.