Livro revela como um abraço salvou o mais tradicional bairro de Brasília

Pesquisadora rememora em detalhes o dia que encontrou Sarney, e os personagens que ergueram e ainda sustentam a Vila Planalto

Uma cena memorável em 1986 na trajetória do ex-presidente da República José Sarney revela-se hoje muito mais que um gesto carinhoso de uma criança – e a retribuição afável do veterano. Uma menininha de 10 anos furou o bloqueio da segurança na rampa do Palácio do Planalto, correu e abraçou o presidente – algo raro naquela época.

A pequena tinha uma carta em mãos. Era um apelo desesperado dos moradores da Vila Planalto, dos pioneiros construtores da capital logo ali atrás, prestes a ser derrubada pelo então governo de José Aparecido no DF.

Sarney interveio e ligou para o governador, pedindo apoio numa solução. Fato é que hoje a Vila ainda está ali, e aquele abraço e a carta da menininha salvaram o que hoje é um dos mais tradicionais bairros da capital. Esta e outras revelações estão no livro que a pesquisadora Leiliane Rebouças (aquela menininha) lança nesta terça-feira (3): “Vizinhos do Poder” , em formato e-book na plataforma Amazon. O prefácio é de Sarney, claro, de quem tornou-se amiga nestes 36 anos.

Foto: Divulgação

Nas palavras do próprio ex-presidente, no livro, o endosso do script que mudou o destino daquele pedaço de terra vermelha e poeirenta a um quilômetro atrás do Palácio:

“Como Leiliane entra nessa história? Ela é a heroína da Vila Planalto. Sem ela, talvez a Vila tivesse desaparecido e apagar-se-ia o testemunho do Primeiro Acampamento da Construção de Brasília e dos hábitos trazidos para cá por gente de todo o Brasil, que aqui chegaram em busca de vida nova, na aventura de encontrar o tesouro da felicidade.

Aos 65 anos, a Vila Planalto hoje é um resquício da aventura sonhada por muitos brasileiros do passado, concretizada pelo presidente Juscelino Kubitschek com a mudança da capital, construindo a cidade neste então deserto e fonte perdida das águas emendadas”.

Este é o terceiro livro de Leiliane Rebouças. Ela já publicou um artigo em duas coletâneas: uma pela editora UNB, em comemoração aos 60 anos de Brasília; e outra em abril pelo TJDFT, sobre patrimônio cultural brasileiro.

Um pouquinho daquele período da construção da capital e seus personagens – muitos deles nascidos e ainda vivendo na Vila Planalto – também está no documentário lançado recentemente pela CNN Brasil, sob olhar apurado do repórter Leandro Magalhães.