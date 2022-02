Kassab sofre reveses nos seus projetos para Presidência

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, coleciona reveses na tentativa de emplacar um nome competitivo para a disputa pela Presidência da República. O ex-prefeito já lançou dois balões de ensaio que não saíram do chão: o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ambos estão mais focados em seus projetos de reeleição – Pacheco no Senado e Leite no governo gaúcho – do que nas costuras eleitorais titubeantes de Kassab.

Com Pacheco e Leite fora do tabuleiro presidencial, Kassab agora arrisca uma nova peça: o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (sem partido).

Hartung, ex-MDB, até pretende se filiar ao PSD, mas seus planos políticos miram uma vaga no Senado Federal.