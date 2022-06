Indicado por Bolsonaro, Paes de Andrade foi barrado por sindicância da Petrobras

A indicação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da Petrobras, pelo presidente Jair Bolsonaro, travou em dois itens. A Coluna apurou com fontes da direção e do Palácio que ele não cumpriu dois requisitos da lista: não tem experiência anterior de gestão, conforme manda a Lei das Estatais (13.303), e há um constrangimento ainda a ser resolvido.

Uma pesquisa da diligência interna constatou que ele não concluiu uma pós-graduação no exterior, conforme está no currículo – o caso já é comparado ao de Decotelli no Ministério da Educação. A assessoria da petroleira foi questionada e não respondeu até o fechamento da Coluna.