Indicado de presidente da Frente Evangélica sofre derrota para TRF

Mal assumiu o comando da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ) viu uma derrota vexatória do apadrinhado para vaga de desembargador. Em disputa estava a vaga destinada ao Quinto Constitucional da advocacia. A lista ficou assim: Luis Gustavo Amorim, com 23 votos; Flavio Jardim, com 20 votos; e José Roberto, 17 votos. Pela praxe, o presidente tende a indicar para a vaga o mais votado da lista.

E foi isso que Jair Bolsonaro (PL) confirmou. Nela constava o nome do advogado Jackson Di Domenico, o apadrinhado de Sóstenes.

Entretanto, a frente evangélica saiu derrotada: o nome de Di Domenico foi um dos menos votados, conseguindo apenas 6 votos no tribunal.