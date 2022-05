Guedes quer contingenciar mais e esbarra no lobby político

Ministros palacianos e a equipe econômica travam, nos bastidores, um embate provocado pela previsão de cortes no orçamento deste ano. As planilhas do Ministério da Economia sinalizam a necessidade de bloqueio que pode chegar a R$ 16 bilhões.

O que incomodou a ala política do Governo foram informações de que as emendas parlamentares – RP2 (de bancadas), RP8 (de comissões permanentes) e RP9 (de relator) do Congresso Nacional – poderão ser alvo da navalha da equipe de Paulo Guedes.

Articuladores políticos do Planalto atuam para blindar as emendas e evitar desgastes com o Centrão e a base bolsonarista em ano eleitoral. O Governo já confirmou o corte de R$ 9,9 bi em recursos de ministérios para cumprir o teto de gastos. Outros R$ 5 bilhões devem ser bloqueados para bancar os 5% de reajuste nos salários dos servidores federais.