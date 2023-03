Governos abrem mão de repassar R$ 160 milhões do SUS em convênios de diálise

O Ministério da Saúde reconheceu o direito de clínicas de diálise conveniadas ao SUS cobrarem por serviços adicionais de consultas médicas, assistência social e psicologia – parte do tratamento dos pacientes renais – além de taxa de administração e medicamentos.

E solicitou apenas que Estados e municípios, responsáveis por fiscalizar os serviços e repassar as verbas federais do SUS às clínicas, fizessem aditivação nos contratos com as prestadoras conveniadas. Mas de acordo com a Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplantes, a maioria dos Governos e Prefeituras desdenha do investimento.

O dinheiro já existe (rubrica MAC) e está disponível no sistema, mas Estados como São Paulo, Espírito Santo e Maranhão negaram a adesão. Em 2022, foram realizadas cerca de 16 milhões de sessões de diálise e somente de consultas médicas as clínicas deveriam ser ressarcidas em R$ 162 milhões.

Calça-justa

Na longa sabatina na CCJ, o ministro da Justiça, Flávio Dino, teve que ouvir algumas verdades. Autor do pedido de CPI do MST, o deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) disse que as invasões de terra podem ser caracterizados como atos antidemocráticos, pois ao atacar um dos alicerces do Estado de Direito (propriedade privada) os criminosos estão violando a estabilidade, a paz e ordem públicas.

Fogo no barril

O clima é tenso dentro da Petobras na eleição dos nomes do Conselho de Administração, entre os cargos mais cobiçados da petroleira, com altos salários. Ontem foi rejeitado por unanimidade o nome de Efrain Cruz, secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia e indicado pelo ministro Alexandre Silveira.

Isso só piorou o clime antre Silveira e o presidente da estatal, Jean Paul Prates.

Petistas x Bolsonaristas

Quem está forte na Petrobras é a Frente Única dos Petroleiros, que tenta negociar a troca de cerca de 800 gerentes da empresa – com salários de R$ 25 mil a R$ 55 mil. Mas os critérios têm causado estranheza. Há pressão pela nomeação do petista José Maria Rangel, derrotado para deputado federal no Rio.

A lista também está repleta de bolsonaristas e defensores da política liberal na Petrobras, como o ex-gerente geral da Tesla, Felipe Freitas, e Cristiano Levone, admirador das teses de Paulo Guedes.

Vida política

Até a revelação do plano para assassinar Sergio Moro e família, a deputada federal Rosângela Moro (Pode-SP), sua esposa, era desdenhada pela bancada da direita na Câmara, afinada com suas pautas.

Houve racha num grupo de whatsapp com 78 deputados sobre se ela deveria ser adicionada – e foi, após a discussão. Agora, a maioria dos colegas deste grupo já se solidariza e a mantém por perto. Segue a vida (política).

Tentáculos do mal

Empresas com contratos de aluguel de carros, transporte e merenda escolar, iluminação pública e em Organização Social na Saúde. Esses são alguns dos setores descobertos pela Polícia Federal na atuação do PCC junto a prefeituras do Ceará e com suspeitas até de convêncios com o Governo do Estado.

A arrecadação de dinheiro limpo para o bando é coisa de R$ 1 bilhão apenas nestes setores. O giroflex vai brilhar na rua em breve.