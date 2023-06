Governo quer aprovar Lei do Mercado de Carbono antes da COP 28

O Governo pretende aprovar no Congresso antes da COP 28 de novembro deste ano, em Dubai, a lei que definirá regras de comercialização para o mercado de Carbono. Pela proposta em estudo, serão criados o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e a Comissão Interministerial de Mudanças Climáticas, que vão definir metodologias para o relato, o monitoramento e verificação. O modelo proposto pelo secretário de Economia Verde e Descarbonização, Rodrigo Rollemberg, prevê a medição de emissão por fonte de CO2. Ou seja, por cada caldeira ou forno das fábricas. O Brasil pode gerar R$ 26 bilhões/ano em créditos de carbono.

Refúgio hermano

Especula-se que são mais de 300 mil os venezuelanos que atravessaram a fronteira nos últimos cinco anos rumo ao Brasil. A Coluna apurou com o Ministério da Defesa e a Casa Civil que os números oficiais são 108.950 de assistidos pela Operação Acolhida, do Governo, entre 2018 a 2022. Mas apenas 53.422 foram reconhecidos como tal, em sua maioria mulheres de 18 a 29 anos.

Charge por @izanio_charges

Torres do trio

Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann estão vendendo imóveis da São Carlos Empreendimentos, sua empresa de imóveis, a fim de capitalizar para o caixa das Americanas. São 14 torres de salas no Rio e 11 em SP. Alguns deles em São Paulo são o Alameda Santos 2477, Torre A da EZ, Paulista Office. No Rio de Janeiro o trio tem o Cidade Nova, o Arcos da Lapa, o Rio Branco 128, entre outros edifícios.

Chute no racismo

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) vai estender ao clube de futebol (associação ou SAF) a punição prevista no projeto do colega Alceu Moreira (MDB-RS), que inclui no Código Penal o crime de racismo praticado por torcedores em estádios.

Ervas medicinai$

A bancada governista aprovou na Câmara a ampliação de R$ 2,5 milhões para R$ 500 milhões o orçamento do Programa de Aquisição de Alimento, o que compra produtos de pequenos agricultores. Os governistas querem ampliar o valor para os mesmos R$ 2 bilhões de 2014. O deputado Pedro Uczai (PT-SC) incluiu emenda que prevê a compra de ervas medicinais e aumento de 30% no preço básico dos produtos orgânicos.

Saque no vôlei

Após 20 anos à frente da Seleção Feminina de Vôlei, o técnico José Roberto começou a treinar a ex-jogadora Sheilla Castro para a sua sucessão no time. Ela já compõe o staff mas a Confederação Brasileira de Vôlei ainda vai oficializar seu nome.