Governo esboça ajuda humanitária para confrontar PT

O Governo esboça plano de ajuda humanitária aliada ao projeto eleitoral do presidente. Candidato à reeleição, Bolsonaro vai bater forte, também, na questão do desastre político-econômico da Venezuela, alertando nas inserções, programas de TV e debates que o país corre risco de ter o mesmo destino se Lula da Silva (PT) voltar ao Palácio do Planalto. O plano começou na resolução nº 14, publicada no Diário Oficial da última segunda-feira (24).

O Palácio instituiu o “Sistema Acolhedor” como base de dados da imigração e apoio do governo a venezuelanos que entram no Brasil. O sistema cria um amontoado de compromissos de assistencialismo oficial e monitoramento dos imigrantes. Bolsonaro quer números fortes e atualizados para atacar o “socialismo hermano”, tão elogiado pelo PT.