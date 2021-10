General Melancia, Bezerra, Michelle e mais…

Santos Cruz ganhou o apelido de Melancia na ala bolsonarista do Exército: é verde por fora, cor do EB, e vermelho por dentro, de alma “petista”

Ex-ministro que saiu brigado com Bolsonaro, o general Santos Cruz ganhou o apelido de Melancia na ala bolsonarista do Exército: é verde por fora, cor do EB, e vermelho por dentro, de alma “petista”.

Correndo por fora

O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) corre por fora para vaga do ministro Raimundo Carreiro no TCU ano quem vem. Será apadrinhado pelo presidente Bolsonaro.

Michelle no tapete azul

A intensa agenda de ações beneficentes no Distrito Federal e Entorno (muita gente de Goiás vota na capital federal) não é apenas uma rotina para a primeira-dama ter o que fazer. Jair Bolsonaro prepara a esposa Michelle para se lançar na política. O projeto é ela disputar uma vaga ao Senado pelo DF – quando ele deixar a presidência, obviamente.

ANS amigona

Alvo da CPI da Pandemia por tratamento contra a covid-19 com medicamentos ineficazes, a Prevent Senior tem mais de 2.500 reclamações na Ouvidoria da Agência Nacional de Saúde só durante a pandemia. Os dados são de janeiro de 2020 a setembro deste ano. Mas somente mês passado a ANS abriu duas investigações. A agência alega que só tomou conhecimento pela CPI. Tá bom..

Sem porto

Um exportador de café que opera no Porto de Santos teve péssima notícia. Os navios da MSC não atendem mais a Europa este ano. Outra gigante de cargas, a Grimaldi parou de transportar para o porto de Nápoles. E o frete está caro. Companhias cobram de US$ 1.900 a US$ 5.500 o container.

Cadê o 5G?

Num país que mal tem 4G, as operadoras Tim, Vivo, Claro e Oi são alvo de processos na Secretaria Nacional do Consumidor por usarem o termo “5G” em publicidades antes do leilão da Anatel. Claro e Tim apresentaram contestações que estão na fase instrutória. As gigantes podem ser multadas em R$ 11 milhões por publicidade abusiva.

ESPLANADEIRA