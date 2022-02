Generais na sala: O recado simbólico de Bolsonaro ao TSE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) quis enviar dois recados ao convocar os comandantes das Forças Armadas para a reunião com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin e Alexandre de Moraes, no Palácio do Planalto: conter o movimento de militares que têm se afastado do governo e sinalizado apoio a eventuais concorrentes na disputa presidencial e reforçar que a Defesa está ao seu lado nas suposições de eventuais fragilidades nas urnas eletrônicas. O encontro foi tão breve – pouco mais 8 minutos – que não deu tempo nem para a tradicional foto.

Em dezembro, o Ministério da Defesa protocolou, no TSE, 55 questionamentos sobre a transparência e a segurança das urnas. O Tribunal ainda não respondeu.

Depois do encontro com os ministros do TSE, os comandantes das três Forças almoçaram com Bolsonaro no Planalto. No cardápio, arroz à grega, purê de batata, frango empanado e… eleições.