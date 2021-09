Fui e já volto: Bolsonaro nem ‘brifou’ Mourão para interinidade

Então fica combinado assim, talkey? Os staff interagem e o Brasil segue sua sina de se virar independentemente do presidente que se ocupar do comando do País.

O presidente Jair Bolsonaro não despachou nas últimas semanas com o vice, General Hamilton Mourão, para passar orientações sobre a breve interinidade, com sua viagem para Nova York, onde discursa hoje na sede da ONU.

É uma praxe de décadas, entre o chefe da nação e o vice – para qualquer ausência do presidente do País. Mas as relações estremecidas entre eles protagonizam uma agenda de tratamentos frios e protocolares – os de público.

Atualmente, subordinados de ministros palacianos e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, são os que mais visitam o principal gabinete do terceiro andar do Palácio do Planalto.

E segue a novela da vida real em Brasília.