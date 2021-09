Flechada nas costas: Índios levam desvantagem no STF e na Câmara

Enquanto os índios protestam em frente do Supremo Tribunal Federal contra o processo do Marco Temporal – a ação segue a conta-gotas com pedidos de vistas – as tribos que desembarcaram em Brasília no início de setembro não atentam para o que acontece em suas costas do outro lado da Praça dos Três Poderes.

Está pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados esta semana – há pressão para o colégio de líderes já colocá-lo na pauta – o Projeto de Lei que dá poder ao Congresso de palavra final sobre novas demarcações de terras indígenas. Representante única das etnias nesse assunto, a Funai perderia esse poder.

Se de um lado, no Judiciário, os índios correm o risco de perder o direito à ocupação sobre algumas terras em que hoje vivem, de outro o Parlamento – com forte base ruralista – pode lhes tirar a voz para novas homologações.

É um golpe duplo nas etnias.