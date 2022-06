Faculdade do Republicanos pede ao MEC curso à distância para formar candidatos

Foi-se o tempo em que as ruas, o fervor de agremiações e os debates acalorados em diretórios forjavam líderes políticos. Em tempos de internet e com uma ajudinha do Governo amigo, claro o Partido Republicanos quer formar candidatos em vídeo-aulas.

Primeira legenda a fundar uma faculdade para esse fim (a instituição leva o nome do partido), o Republicanos acaba de pedir ao Ministério da Educação autorização para Ensino à Distância (EAD) para o curso de Ciência Política.

À frente da empreitada, o presidente Marcos Pereira, que tem acompanhado de perto a graduação de muitos deles.