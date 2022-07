Expoentes do MDB e centro-esquerda querem aproximar Temer e Ciro para chapa da 3ª via

Expoentes do MDB e da centro-esquerda que não querem Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República ainda sonham com chapa viável da terceira via este ano. A nova articulação em diferentes frentes, ainda entre portas, tenta aproximar o ex-presidente Michel Temer (MDB) e Ciro Gomes (PDT).

O projeto eleitoral é lançar a chapa Temer-Ciro, dupla que, a despeito do histórico de adversários, é a mais aceitável no mercado e entre grandes grupos já consultados. Temer, ruim de voto, espera ser aclamado candidato, e não vai se mexer. Ciro, em 3º lugar nas pesquisas, já chamou o então PMDB de ajuntamento de assaltantes.

Mas num projeto comum de tirar Bolsonaro do Poder, eles se uniriam – e os entusiastas da chapa citam, como exemplo, a dupla Lula-Alckmin que, adversários em 2006, se digladiaram em ataques.