Exército arrenda terras de QG para pecuária no Sul

Os militares encontraram um caminho para eliminar despesas e reforçar o cofre do Exército: criação de gado, mesmo que indiretamente. O Comando Militar do Sul abriu licitação para arrendamento da Invernada CAPÃO CEEE, no Campo de Instrução de Butiá (RS), ao custo de R$ 94.584,80 por ano, em contrato de cinco anos.

O certame é direto no assunto: “para fins de exploração pecuária”. E já mapeou nos três Estados do Sul mais 46 áreas disponíveis. Os militares garantem que o gado, uma vez confinado, não atrapalhará os treinamentos — e isso estará no acordo.

O ineditismo da decisão vem ao tempo do clima de insegurança dos criadores de gados da região, que podem ver no arrendamento dos QGs um lugar obviamente mais tranquilo. A PM rural investiga série de roubo de gados de raça. Há suspeita sobre quadrilhas do Paraguai.

O Exército informa que visa “ajudar a complementar os recursos necessários para manutenção de instalações” e que as áreas “têm contribuído para a preservação do meio ambiente”.