Embratur pede socorro à CGU e AGU para auditar gestão de Machado

As portas fechadas da Embratur bolsonarista na transição de Governo ainda dão dor de cabeça à nova gestão. Além de ter autorizado diversas promoções e contratações após a eleição, o grupo liderado por Gilson Machado não realizou auditorias internas sobre as contas da empresa federal, como determina o contrato de gestão do Ministério do Turismo.

O tamanho descaso impossibilitou o Conselho Fiscal da Embratur de aprovar a prestação de contas relativas a 2022, em reunião realizada nesta segunda-feira (13).

Por essa e por outras, a Embratur pediu socorro à Advocacia-Geral da União e à Controladoria-Geral da União para analisar e revisar atos como celebração de convênios, contratos administrativos, aditivos, execução orçamentária e outros no período de 1° de janeiro de 2022 a 13 de janeiro deste ano.

Novo inovou

O Partido Novo decidiu inovar na comunicação. Abriu mão de marqueteiro e contratou o jornalista e escritor Leandro Narloch para comandar a área de comunicação e relações públicas.

Mestre em Filosofia pelo Birkbeck College, Narloch é autor do “Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil”, entre outros livros que venderam mais de 1 milhão de exemplares desde 2010.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Café amargo

Surpresa no café da manhã da Frente Parlamentar Digital. A maioria do grupo surpreendeu o deputado Zé Vitor (MG), da ala moderada do PL, e deu a presidência ao deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG).

Pesou, além da capacidade técnica, a sua filiação partidária. O Republicanos é conhecido por dar abrigo a parcela relevante da bancada evangélica e representantes de emissoras de rádio e TV no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Minha casa, Meu seguro

A retomada do “Minha Casa, Minha Vida” pelo Governo deve impulsionar mais o seguro habitacional. De contratação obrigatória para todos que assumem o financiamento de um imóvel, de acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais, este produto cresceu 11,3% em janeiro, somando R$ 507 milhões em apólices comercializadas.

Em 2022, a arrecadação foi de R$ 5,6 bilhões, aumento de 11,6% sobre 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Charge por @izanio_charges

Autopromoção

Uma onda de auto-exposição tomou conta de alguns deputados na Câmara. Dois deles se destacaram com a criação de “grupos parlamentares” de relações bilaterais do Legislativo com outros países. Félix Mendonça Junior (PDT-BA) virou presidente de nada menos que seis grupos: Brasil-Ucrânia, Brasil-Turquia, Brasil-Romênia, Brasil-Tailândia, Brasil-Croácia e (ufa!) Brasil-BRICS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já Rosangela Gomes (Republicanos-RJ) criou os grupos Brasil-EUA, Brasil-México e Brasil-República Dominicana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cadeia nele!

Saiu a primeira condenação da maior chacina da História do DF, conforme revelou a Coluna online ontem. O adolescente M.A.D.S., 17, acusado da execução com mais cinco adultos, foi sentenciado a pena máxima de 3 anos de retenção em internato, pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

bando matou 10 da mesma família, inclusive duas crianças, na tentativa de se apossar de um sítio avaliado em R$ 2 milhões a fim de vendê-lo.