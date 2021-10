Em Brasília: o consultor, a viagem e as pesquisas

R$ 960 mil, por dispensa de licitação, para consultoria junto ao Congresso Nacional

O famoso advogado Décio Freire conquistou da CEMIG um contrato de R$ 960 mil, por dispensa de licitação, para consultoria junto ao Congresso Nacional e ALEMG.

La vie en rose

Voltaram de Paris o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, e seu chefe de gabinete, Daniel Piccoli. Ficaram lá uma semana na 22ª Exposição Milipol.

Bolsa$

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) quer impedir a limitação de empenho das despesas do pagamento de bolsas de estudos e de pesquisa. Em Projeto de Lei Complementar, a parlamentar justifica que a iniciativa visa barrar o atraso imposto pelo atual governo à pesquisa, bem como aos avanços da ciência e tecnologia no Brasil.

Foi para o espaço

O governo remanejou mais de R$ 600 milhões da ciência e tecnologia. O orçamento do CNPq, principal agência de fomento à pesquisa científica, caiu de R$ 1,4 bilhão em 2018 para R$ 872 milhões – uma redução de 38%. “Só as bolsas de estudo para pesquisadores custam mais do que isso, cerca de R$ 900 milhões”, sustenta a deputada.