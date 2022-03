Eduardo Leite tem semana decisiva sobre disputar a presidência pelo PSD

Nem tudo está azeitado para a filiação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), ao PSD de Gilberto Kassab. O tucano é metódico e, antes de embarcar na pré-candidatura presidencial, quer um “raio x” do apoio interno e das eventuais alianças nos estados. No Sul e Sudeste, o governador gaúcho é unanimidade dentro do PSD. Mas ainda enfrenta resistências de caciques do partido principalmente no Nordeste.

Gilberto Kassab, que se reúne hoje com o tucano para retomar as conversas de filiação, promete aparar todas as arestas. O mote da campanha de Leite – na linha “alternativa à polarização” – já está sendo gestado pelos marqueteiros do PSD.