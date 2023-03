Donos de sites de apostas estranham proposta de CPI

Empresários de plataformas de apostas esportivas do Brasil e do exterior estão apreensivos com a possível instalação da CPI de Manipulação dos Resultados no Congresso Nacional. Mesmo sem as assinaturas necessárias para sua criação e instalação, executivos e representantes do setor são abordados por parlamentares com promessas (por ora) de ajuda.

O detalhe é que os maiores prejudicados, inclusive com prejuízos financeiros gerados pelos resultados manipulados, são os sites de apostas esportivas. Há deputado prometendo mundos e fundos para proteger as plataformas como se elas fossem culpadas pelas manipulações. Mas elas são vítimas.

Sob fogo

O Ministério do Meio Ambiente levantou dados animadores para levar ao presidente Lula da Silva – embora outros nem tanto. Houve redução de 62% nas queimadas na terra Yanomami em janeiro e fevereiro com a presença da PF e fiscais do ICMBio e IBAMA.

Os dados são do Monitor do Fogo e do IMPA. Mas a Amazônia ainda foi o bioma mais queimado no mesmo período, em especial em Roraima, MT e PA.

“Instagramer”

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, tem um novo fetiche para o ego. Surfa em publicações do Governo para turbinar seu perfil pessoal no Instagram. A estratégia consiste em postar publicações em conjunto com o perfil do Governo na rede, um recurso denominado ‘Collab’.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há quem enxergue na iniciativa uma forma de ele usar a máquina pública para se favorecer.

Charge por @izanio_charges

Roda gigante

Há 15 dias, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto foi visto no Aeroporto de Brasília. Elegante, nem lembrava o homem abatido, processado e preso na Lava Jato. Vaccari, digno de uma omertà, entrou e saiu da cadeia sem denunciar ninguém, e agora está de volta ao poder.

Dias depois, o General Augusto Heleno, ex-ministro de Bolsonaro, foi visto na agência do Bradesco da Quadra 502 Norte. Com uma pastinha debaixo do braço, calça jeans, camiseta e mais magro, agia como se não quisesse ser reconhecido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela$ merecem

Neste mês das mulheres, levantamento do SEBRAE constatou que 46% dos empreendimentos iniciados nos últimos meses no Brasil são delas. Com foco neste perfil, o Mercado Pago indica que 49% são pardas, 39% brancas e 9% pretas.

Estão na faixa dos 30 a 39 anos pelo menos 38% delas; e 29% estão entre os 40 e 49 anos. A maioria, 83%, tem filhos, e mais da metade (51%) banca as despesas da família.

Ela$ em casa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um estudo da plataforma Imovelweb indica que 38% das mulheres não planejam morar sozinhas, mas não veem problema nessa opção. Enquanto 27% delas afirmam não ter interesse na ideia.

Já 12,41% das ouvidas têm a intenção, mas não encontraram o imóvel certo, e 7% contam que têm esse desejo, mas não conseguem se manter sozinhas. A maioria das respondentes (41,8%) afirma preferir morar em apartamento.