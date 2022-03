Deltan aplica dinheiro de ‘vaquinha’ e escolhe hospitais para doações

O ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol pretende doar mais de 400 mil a hospitais e instituições filantrópicas.

Ele confirma à Coluna que recebeu mais de 12 mil doações financeiras que, juntas, chegam a R$ 500 mil. Ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar uma indenização de R$ 75 mil ao ex-presidente Lula da Silva por danos morais.

“Trata-se de uma campanha completamente espontânea de brasileiros que, assim como eu, estão indignados com a injustiça e com a inversão de valores que ocorre no Brasil”, diz.

Deltan adianta que vai lutar para derrubar a decisão e, se conseguir, doará todo o dinheiro para hospitais filantrópicos para o tratamento de crianças com câncer e autistas.

O dinheiro depositado, afirma o ex-procurador, será aplicado numa conta bancária. “Enquanto isso, prestarei contas regularmente para a sociedade de tudo o que foi ou for recebido”.