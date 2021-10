Defesa do Barros

Documento de 34 páginas, ao qual a Coluna teve acesso, Ricardo Barros alega “narrativa falsa” que foi desmentida por robustas provas

Alvo de processo no Conselho de Ética da Câmara, o líder do governo Bolsonaro na Casa, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirma, em sua defesa no colegiado, que trata-se de “narrativa falsa” a acusação de envolvimento na negociação da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde.

No videoteipe

No documento de 34 páginas, ao qual a Coluna teve acesso, Barros também alega que a tal “narrativa falsa” foi desmentida por robustos elementos de provas – “inclusive pelos depoimentos rigorosamente de todas as pessoas ouvidas na CPI da Pandemia”.