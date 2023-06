CPMI pode convocar Bolsonaro e Cid para depor

A tensão aumenta a cada dia na CPMI dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Os governistas ficaram animados com os últimos depoimentos prestados ao colegiado e aguardam a análise da Polícia Federal sobre os financiadores do movimento de direita para convocar para depor o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante de Ordems militar, coronel Mauro Cid, que está preso. O consenso entre os governistas é que, com a iminente cassação de direitos políticos de Bolsonaro pelo TSE, ele perde a aura protetora do próprio partido. Mas os bolsonaristas na comissão preparam a resistência.

Portas fechadas

As Regiões Norte e Nordeste foram as que menos receberam refugiados venezuelanos interiorizados, desde o início da Operação Acolhida pelo Governo federal em 2018. Amapá abriu as portas para apenas oito pessoas, e o Piauí e Alagoas receberam 18, cada.

Abriram a porteira

O Governo do Brasil não faz ideia de quantos são os donos e onde estão as terras compradas por estrangeiros no País. Há três meses o INCRA não responde um simples requerimento do deputado Paulo Fernando (Rep-DF). Entre portas, no órgão, a situação é pior. Não há qualquer levantamento neste sentido. Total descontrole.

Questão de honra

Charge por @izanio_charges

A senadora Augusta Brito (PT-CE) apresentou PL que tipifica o crime de assédio sexual no trabalho. Prevê pena de detenção de até dois anos para quem “manifestar conduta de conotação sexual, fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios, proposta ou imposta à pessoa contra sua vontade, no exercício profissional ou em razão dele, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual”.

Colmeia na soja

Experimentos do pesquisador Luiz Gazzoni, da Embrapa, mostraram que a produtividade da soja cresce, em média, 13% quando a lavoura registra a presença de abelhas durante a florada. Mesmo sendo uma planta que se autopoliniza, o trabalho das abelhas aumenta de dois para quatro o número de sementes por vagem, o que representa ganho extra de mil reais por hectare para o produtor.

Peritos

Fortaleza será a capital latino-americana da investigação criminal de 28 de junho a 1º de julho, quando receberá a 7ª Conferência da International Association of Prosecutors na América Latina. Participam da organização a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que tem 16 mil associados, e o Ministério Público do Ceará. Em debate, temas como direitos fundamentais, Estado de Direito e combate à criminalidade.