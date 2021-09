CPI da Pandemia e o dossiê do desastre

Em 43 páginas, os erros relatados no combate à covid-19 vão de falha na comunicação em massa a ausência de planejamento na testagem

São notórios e graves os erros do Ministério da Saúde desde o início da pandemia, período em que quatro ministros chefiaram a pasta.

A péssima conduta do Ministério é constatada minuciosamente em levantamento (Ciclo de Acompanhamento), sob relatoria do ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União.

É corrida e preocupante a ficha de descaso do MS, elencada no documento de 43 páginas. Frisa o relatório que a pasta “não elaborou política de testagem (anti-Covid-19) com quantidade definida, insumos, público, prazo de atendimento e período de revisão, enfraquecendo a resposta à pandemia”.

Outro trecho informa “Ausência de ações de comunicação coordenadas com os entes federativos para o conhecimento, a compreensão, o estímulo e a adesão da população em geral à campanha de vacinação da Covid-19”.

O material já está sobre a mesa do relator da CPI da Pandemia, senador Renan Calheiros (MDB-AL), que incluirá as constatações do TCU em seu parecer final.