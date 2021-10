Contrato$ da VTCLog na mira do TCU

Estão sob investigação oito contratos da empresa levantados pela CPI que somam mais de R$ 330 milhões com governo federal

A presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra Ana Arraes, confirmou ao senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Pandemia, que a Corte abriu processo para apurar os motivos “jurídicos e fáticos” para a não realização de licitação (dispensa e inexigibilidade, inclusive) relativamente aos contratos firmados entre a VTCLog – investigada na Comissão – e o Ministério da Saúde.

No documento (Aviso nº 1607 – GP/TCU), a ministra afirma que o caso “está sendo tratado com absoluta prioridade”. Estão sob investigação oito contratos da empresa com que somam mais de R$ 330 milhões.

Peso do carimbo

“Percebe-se que o período em que foram celebrados os mencionados contratos não foi caracterizado por situações excepcionais ou de urgência que, em tese, justificariam a ausência de certame”, expõe Aziz no pedido de investigação ao TCU.