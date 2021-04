COB fecha patrocínio com Riachuelo para o ciclo olímpico 20-24

A Riachuelo vai vestir o Time Brasil a caminho dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A iniciativa faz parte do patrocínio fechado pelo COB com a varejista de moda para o ciclo olímpico 20-24. Além de assinar o design dos uniformes de viagem dos 300 atletas que embarcarão para Japão, a parceria com a Riachuelo também traz as atletas Flávia Saraiva (ginástica artística) e Silvana Lima (surfe) como embaixadores da marca.