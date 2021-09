Ciro e Onyx frearam greve dos caminhoneiros

O desbloqueio das estradas por líderes e caminhoneiros grevistas só aconteceu após uma reunião de um grupo da categoria nesta sexta (10) com dois ministros do governo de Jair Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto.

Coube ao chefe da Casa Civil da Presidência , Ciro Nogueira , e ao ministro do Trabalho , Onyx Lorenzoni, convencer o grupo de que uma paralisação nacional a essa altura , com bloqueio de estradas, afetaria imediatamente a economia , como a falta de gasolina nos postos e inflação de alimentos.

Após uma hora de conversa , direto do Palácio em Brasília , os líderes já encaminharam mensagem para outros caminhoneiros em grupos de whatsapp, para liberar a estradas . Conforme publicamos, havia mais de 50 bloqueios , segundo relatos da Polícia Rodoviária Federal.

A pauta da reunião foi tão diversa quanto as vozes dos motoristas bolsonaristas que desejavam chamar a atenção para a categoria e apoiar o presidente – mesmo que isso causasse prejuízos.

O grupo pediu a revogação dos mandados de prisão do líder Zé Trovão e do jornalista de direita e apoiador do presidente, Oswaldo Eustáquio. Obviamente foi ressaltado pelos ministros que isso não caberia ao Governo.