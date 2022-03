Centrão pressiona Bolsonaro para escolher o vice

Diante da iminente confirmação da chapa presidencial Lula-Alckmin, assessores e interlocutores têm aconselhado o presidente Jair Bolsonaro (PL) a antecipar a confirmação do seu vice para disputa à reeleição em outubro. Embora pressionado, em especial pelo Centrão, para escolher um nome político, Bolsonaro quer repetir a aliança militar que o elegeu em 2018.

O ministro da Defesa, Braga Netto, no entanto, ainda não bateu continência para compor a chapa com o capitão. Além da vaga de vice na chapa presidencial, está no horizonte político de Braga Netto concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, têm conversado com mais frequência. Há quem diga que a dobradinha não está descartada.