Candidatura de Simone Tebet mostra mais uma vez o MDB sendo MDB

Na corrida pela principal cadeira do Palácio do Planalto, o certo é que não há unanimidade em torno do nome da senadora entre os emedebistas

Embora tenha tido boa atuação e visibilidade na CPI da Pandemia do Senado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) enfrenta, internamente, resistências no sempre plural MDB para ser lançada à disputa ao Planalto. O certo é que não há unanimidade em torno do nome da senadora. MDB de sempre Caciques emedebistas, principalmente do Nordeste, não descartam ter a senadora como cabeça de chapa, mas traçam outros cenários para 2022, como apoiar uma terceira via como Sérgio Moro ou Rodrigo Pacheco. Ou até ressuscitar aliança com o PT.