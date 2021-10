Caciques do MDB evitam jantar com Lula em Brasília

O jantar de recepção ao ex-presidente Lula da Silva em Brasília, na residência do ex-senador Eunício de Oliveira, não foi com o esperado glamour anunciado. Caciques do MDB, que mandam para valer no partido, não compareceram.

A Coluna apurou que José Sarney está em São Luís cuidando do futuro do político do clã . O senador Jader Barbalho continua em tratamento de saúde em Belém, e evita viagens por causa do Covid-19, mesmo vacinado.

E Renan Calheiros, que controla parte do eleitorado de Alagoas, evitou a visita para não virar alvo de bolsonaristas que o cercam contra o iminente relatório da CPI da Pandemia no Senado.

Alguns poucos convidados empresários de Brasília e políticos sem expressão nacional, além de ex-mandatários, deram o ar da graça à mesa para ouvir as ideias de Lula.