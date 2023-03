Burocracia na pesquisa científica custa R$ 100 mi a cada R$ 1 bi investidos

Em uma atividade marcada pela escassez de recursos para fazer frente ao pleno desenvolvimento científico e tecnológico do País, a burocracia na atividade de pesquisa gera desperdício de R$ 100 milhões para cada bilhão de reais aplicados no setor. É o que aponta um novo levantamento do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies).

O estudo considerou o orçamento de pessoal e o excesso de burocracia: considera-se que o item pessoal consome, pelo menos, 30% do orçamento da pesquisa e cruza-se com o desperdício de tempo do cientista de 35% com a burocracia.

Água sobre água

Os mega consórcios que têm ganhado concessões as grandes cidades no filão bilionário do saneamento terão em breve um compromisso mais sustentável. O Senado aprovou o PL do senador Laércio Oliveira (Progressistas-SE) que muda a Lei do Saneamento Básico e vai à sanção presidencial.

O PL determina que as empresas de abastecimento de água e esgoto previnam o desperdício e aproveitem as águas da chuva e de reuso.

Memória

Quem lembrou foi o deputado federal Zucco (Republicanos-RS): fuçando a Constituição, ele descobriu que a “Lei da Igualdade Salarial” entre homens e mulheres anunciada com pompas pelo presidente Lula da Silva já existe desde 1952, no Artigo 461 da Lei 1.723.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi assinada pelo então presidente Getúlio Vargas (PTB), o fundador do Partido Trabalhista Brasileiro que fazia questão dessa equiparação.

Charge por @izanio_charges

Cifras do crime

Dados do Fórum Nacional Contra a Ilegalidade revelam que, somente em 2022, as perdas na economia com o crime de contrabando chegaram a R$ 410 bilhões.

O valor é a soma das perdas registradas por 14 setores industriais, que chegam a R$ 280,8 bilhões, e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados, de R$ 129,2 bilhões, em função dessa ilegalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segue o desmate

A turma do meio ambiente acusou muito o Governo Bolsonaro de fechar os olhos para o desmatamento, mas até agora, no 3º mês de Governo Lula III, não conseguiu frear os casos – é problema antigo, que transcende gestões.

O INPE cravou que, de 1 a 24 de fevereiro, foi desmatada uma área na Amazônia legal (Estados do Norte com presença da floresta) do tamanho da capital João Pessoa (PB). Foram 46% a mais que no mesmo período de 2022. A ministra Marina Silva pediu celeridade ao Ibama na fiscalização.

Errata

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora seja notório um caso de mal da “vaca louca” notificado no Pará, não há confirmação de que o caso foi registrado numa unidade da JBS, como registramos ontem.