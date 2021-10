O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), defende três frentes para superar os problemas referentes ao clima

Recém-eleito presidente do Brasil Verde – consórcio que visa articulação internacional dos estados e organiza as ações internas na área ambiental – o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), defende três frentes para superar os problemas referentes ao clima.

Tem salvação

A primeira é a redução das emissões de carbono por meio da plantação de florestas. A segunda são investimentos em inovação tecnológica com políticas públicas, empreendedorismo e o consumo responsável. E a terceira frente é a de adaptação, com obras de contenção de comportas, barragens, saneamento básico.

COP 26

“O problema do Brasil é o que estamos vivendo nesse momento e o país vai chegar como um vilão na COP 26 porque estamos com um nível de desmatamento e de queimadas muito intenso”, alerta Casagrande.