Bolsonaro vai à sede da ONU e ficará dois dias em NY com primeira-dama

O presidente Jair Bolsonaro vai abrir presencialmente a Assembleia Geral da ONU (conforme já divulgamos), e agora decidiu levar também a primeira-dama Michelle Bolsonaro O casal desembarca em Nova York no próximo domingo (19) e fica até dia 21 à tarde, embarcando logo após a participação de Bolsonaro na Assembleia. Indicativo de que não terá agenda oficial com outros chefes de Estado depois do seu discurso.

O discurso do presidente está em elaboração na mesa do chanceler Carlos Alberto França, que deve acompanhá-lo na viagem.

O avião com staff presidencial para a precursora, que vai preparar a agenda, já decolou, porém teve problemas técnicos neste domingo (12) e aterrissou em Boa Vista (RR). Toda a equipe foi vacinada previamente para entrada nos Estados Unidos.

Mas não há informação, até hoje, se o presidente Bolsonaro e a esposa vão ser vacinados para esta viagem. A Coluna solicitou à Secom da Presidência há mais de 10 dias uma resposta, sem retorno até o momento.

Procuramos a assessoria FAB, que indicou hoje a Secom do Planalto sobre a situação do avião da precursora. A imprensa presidencial ainda não respondeu.