Bolsonaro turbina Codevasf com R$ 2,1 bilhões

Controlada por partidos do Centrão, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) teve salto expressivo no orçamento durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Os recursos passaram de R$ 1,29 bilhão, em 2019, para R$ 2,11 bilhões (despesas previstas) neste ano. Em 2020, foram R$ 1,62 bilhão e, no passado, R$ 1,77 bilhão, conforme dados do Portal da Transparência.

A empresa atua no financiamento de projetos como a construção de cisternas e obras de irrigação. Os cargos de diretoria e superintendências são loteados por partidos aliados do Planalto. Diretor-presidente da Codevasf, o engenheiro Marcelo Andrade Moreira Pinto foi indicado por caciques do antigo DEM, agora União Brasil.

Quem comanda a superintendência da empresa em Alagoas é João José Pereira Filho, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).