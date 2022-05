Bolsonaro quer vice contra Congresso para não ser cassado se for reeleito

Os controladores do PL e Progressistas, Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira, respectivamente, tentaram convencer o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre um vice político, de perfil conciliador e excelente trânsito no Congresso Nacional.

Assim, em caso de reeleição, Bolsonaro teria boa relação com o Parlamento. Enganaram-se. Ele quer briga, racha, guerra. Caso se reeleja, com o general Braga Netto de vice, ele acredita que não haverá margem para convescotes e traições a portas fechadas.

Bolsonaro sabe que não fica seis meses no Governo com um vice político. O que mais querem do outro lado da praça é que ele saia do Palácio.