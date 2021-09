Bolsonaro prepara viagem aos Estados Unidos e Guatemala

O staff do Palácio do Planalto prepara o roteiro de duas viagens internacionais para o presidente Jair Bolsonaro, e ele deve se vacinar nos próximos dias.

O presidente decidiu discursar na abertura da Assembleia da ONU em Nova York dia 21 de setembro. Dias depois, na volta para o Brasil , deve fazer uma parada na Guatemala para visita oficial, com agenda e assuntos ainda indefinidos.

Negacionista notório sobre os efeitos da vacina desde o início da pandemia do coronavírus, Bolsonaro deve se imunizar com a dose da Pfizer (sua preferência) ou da Janssen, ambas aceitas nos Estados Unidos.

A saúde do presidente e sua imunidade continuam um mistério após ele se tratar contra o Covid recentemente. Num grupo de Whatsapp de moradores do Lago Sul em Brasília, em mensagens às quais a Coluna teve acesso , uma conhecida empresária do ramo de saúde da capital confidenciou a vizinhas que Bolsonaro havia se imunizado com a vacina da Astrazeneca. (A Coluna não vai publicar a troca de mensagens por não ter autorização da remetente).

A despeito da decisão de se vacinar ou não para estas agendas internacionais, o presidente nunca foi dado à publicidade de sua saúde . Como no episódio do retorno da comitiva dos EUA no início de 2020, após visita ao então presidente Donald Trump, em que quase toda a comitiva voltou contaminada por Covid-19 (ministros e até o comandante do avião presidencial), menos… Bolsonaro .

À ocasião, ele se negou a mostrar o resultado de seu exame e o Hospital das Forças Armadas até hoje mantém sigilo sobre nomes de pacientes de dois exames feitos na unidade em Brasília.