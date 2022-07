Bolsonaro perde apoio dos agentes da PRF, mostra pesquisa interna

O presidente Jair Bolsonaro já perdeu o apoio das classes da Polícia Federal. Agora, uma enquete de quarta-feira num grupo de Telegram dos Rodoviários Federais, ao qual a Coluna teve acesso, mostra a debandada da categoria que o apoiou em 2018 – e que vez ou outra faz sua escolta nas “motociatas”.

De mais de 4 mil signatários do grupo, 1.042 responderam a pesquisa. Destes, 43% disseram que não votam nem em Bolsonaro (PL) nem em Lula da Silva (PT). Pior para o presidente, outros 33% escolheram o petista; 14% indicam votar “branco/nulo” e apenas 10% indicam voto no atual presidente do Brasil.

Ontem, a insatisfação ficou clara para o Palácio do Planalto. Em evento da PRF em Florianópolis (SC), a FenaPRF exibiu uma faixa num monomotor fretado com a frase: “Nada a comemorar, Bolsonaro mentiu pros PRF”.