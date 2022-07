Bolsonaro faz reuniões com MJ para tratar da escolta na campanha

Preocupado com sua segurança nas ruas com a iminente campanha eleitoral nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve duas reuniões em uma semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres – ele um delegado federal licenciado. Foi na última quinta-feira, e ontem.

Além de tratarem de assuntos diversos da pasta, Bolsonaro quer os nomes de todos os policiais federais escalados para sua escolta, a ficha completa com tempo de serviço, quem fez cursos especiais e até a ideologia política de cada um. Bolsonaro também quer os planos de estratégia, escalas da escolta.