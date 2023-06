Bolsonaro desiste de lançar candidato à Prefeitura de SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro abandonou a ideia de lançar um candidato da extrema direita, bolsonarista raiz, para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Bolsonaro aceitou a ponderação do presidente do seu partido, o PL, Valdemar da Costa Neto, de que a capital é menos conservadora que o interior do Estado e por isso o ex-presidente deveria dar uma guinada ao Centro e se aliar ao MDB. O PL quer o posto de vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Rolex?

O deputado federal Gilvan Máximo (REP-DF) cancelou jantar que promoveria hoje para a bancada federal do partido, em sua casa em Brasília. Alegou motivos de força maior. Mas todos sabem que ele caiu na mira da PF após aparecer no inquérito de recente operação em que recebe dinheiro das mãos de lobistas presos no caso do kit robótica. Ele alegou que o dinheiro seria proveniente da venda de dois relógios Rolex.

Recado

Charge por @izanio_charges

O deputado Ricardo Salles (PL-SP) foi aconselhado por amigos a suspender as críticas ao ex-presidente Bolsonaro por não ser o preferido do PL para concorrer à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Salles foi ministro do Meio Ambiente do Governo anterior e recebeu um recado do ex-chefe: primeiro, mostrar serviço na CPI do MST e depois alçar voos mais ousados.

Presságio

O agora deputado federal Luiz Carlos Hauly volta à Câmara em momento oportuno. Nos sete mandatos que exerceu na Casa, o parlamentar idealizou e atuou como principal articulador e porta-voz da reforma tributária. Depois de décadas se arrastando, o projeto avançou: está em discussão em um grupo de trabalho e poder ser votado em julho.

Racismo nos estádios

Apresentado há quase 10 anos, Projeto de Lei 7383/14 do deputado Alceu Moreira (MDB-RS) prevê prisão de até três anos para quem comete crime de racismo nos estádios. O PL ficou parado até agora quando surgiu o caso do jogador brasileiro Vini Jr., vítima de racismo na Espanha. O relator do projeto será o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

RH do Novo

Mesmo com dificuldades para crescer, o partido Novo lança a Jornada 2024, para aumentar a presença nos municípios. Acontece que para ser dirigente ou candidato, o pretendente precisa passar por um processo de seleção de RH, muito parecido com o das empresas e isso diminui o número de interessados. Uma das cláusulas para interessados em montar diretórios é: “3 filiados aptos e ‘certificados’ pelo Novo”.